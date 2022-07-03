網路論壇上月一篇題為「介紹人毀了我」文章，文中一名女子稱一年前應徵咖啡廳女店員卻變接客，由於內文附上的徵才廣告地點就在高雄，高市府交查轄區前鎮警分局偵辦，警方表示目前未被害者接獲報案，前後臨檢該店3次，因為店內沒客人也未發現異樣，將持續臨檢，防制不法情事發生。

網路論壇Dcard有網友在6月21日匿名標題以「我的介紹人毀了我」為題，內文提到，去年剛成年因疫情難找工作，在網路上發求職版，有人在底下留言咖啡廳的餐館工作，且時薪很高，約了面試後也順利錄取。

她寫下，上工第一天老闆介紹著咖啡怎麼弄，茶葉怎麼泡，如何清潔如何整理茶具等等，沒想到接到一名客人後，才知道自己被騙，並指：「在這陌生的環境我卻沒有一點求救的動作，也算是自己把自己硬生生拖進底層人士的位置吧，我坐了一台就拒絕再接其他客人，可櫃檯的X姐請我坐滿三台在離開」等語。一字一句寫下內心掙扎和難受，也盼以此警惕大眾。

文章一出引發熱議，留言數破千，由於內文附上的徵才廣告，工作地點就在高雄，據了解，上周高雄市府將該案交查轄區前鎮警分局偵辦，警方表示未收到被害人報案，並連續3天到該店臨檢，業者則說有看到該篇文章，但否認有此狀況，加上因為生意實在太差，店裡面完全沒有客人，目前未發現異狀，店裡面幾名女服務生也表示沒有受到強迫，後續將持續臨檢查察，以防制不法情事發生。

警方提醒，時值求職工讀旺季，民眾若有求職需求，務必要蒐集公司資料、告知親友地點、結伴同行、檢視職缺資訊是否合理等；在面試時把握「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，避免掉入詐騙陷阱。