男駕駛行時過程發現車子無故冒煙，停在路肩後車輛隨即自燃，有路過的駕駛目擊拍下影片，只見熊熊火焰已覆蓋車頭，轎車之後被燒到只剩骨架。（翻攝自臉書「爆料公社」）

台86線今（3）下午2點，1名24歲男駕駛行駛過程發現車子無故冒煙，緊急停在路肩後車輛即自燃，路過的駕駛目擊拍下影片，只見熊熊火焰已覆蓋整個車頭，轎車之後被燒到只剩骨架，據悉該車是在去年出產的新車，無故起火原因仍待進一步釐清。

臉書「爆料公社」有網友分享在路上目擊火燒車的影片，影片中該輛黑車停在路肩，車頭已冒出熊熊烈焰，大火幾乎已覆蓋整個車頭，濃密黑煙不斷竄升，而疑似該車的駕駛就站在車尾處，試圖從後車廂拿取東西，一旁經過的車輛看到此場景紛紛嚇壞。

男駕駛行時過程發現車子無故冒煙，停在路肩後車輛隨即自燃，有路過的駕駛目擊拍下影片，只見熊熊火焰已覆蓋車頭，轎車之後被燒到只剩骨架。（翻攝自臉書「爆料公社」）

男駕駛行時過程發現車子無故冒煙，停在路肩後車輛隨即自燃，有路過的駕駛目擊拍下影片，只見熊熊火焰已覆蓋車頭，轎車之後被燒到只剩骨架。（翻攝自臉書「爆料公社」）

男駕駛行時過程發現車子無故冒煙，停在路肩後車輛隨即自燃，有路過的駕駛目擊拍下影片，只見熊熊火焰已覆蓋車頭，轎車之後被燒到只剩骨架。（翻攝自臉書「爆料公社」）

消防局指出，24歲蔡姓男子駕駛自小客車行經台86東向5.5公里處，發現車子無故冒煙自燃，嚇得趕緊停置路肩逃生並向消防局求救，新化工務段及消防隊獲報趕到場，車子已竄出烈焰及濃煙，消防隊隨後也迅速撲滅火勢，但整輛車已經燒到面目全非，只剩骨架，所幸沒有人員傷亡。

消防局在2點20分即撲滅火勢，據了解，該車是2021年出產的新車，至於為何會無故起火？詳細事故原因仍待進一步調查釐清。網友紛紛留言「真的芭比Ｑ了」、「改車心血又化為烏有了」、「奉勸各位車上要自備滅火器能自救是最好，等到消防車到車都報銷了」、「水箱沒檢查」。