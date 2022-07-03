陳澤耀（左起）、監製李心潔、導演王禮霖、吳慷仁接受訪問。（摩爾娛樂 ／ 新世紀南向開發提供）

李心潔首度擔任監製，到拍片現場關心進度。（摩爾娛樂 ／ 新世紀南向開發提供）

馬來西亞議題電影《富都青年》由金馬影后李心潔擔任監製、王禮霖執導，卡司找來金鐘視帝吳慷仁及陳澤耀領銜演出兄弟。電影甫殺青，3日影人們在馬來西亞接受台灣媒體視訊聯訪，聊到吳慷仁再次為戲犧牲，曬黑並瘦8公斤，他苦笑說：「拍到一半的時候，心潔怕我餓倒，特別送愛心便當，結果打開裡面只有豆腐跟青菜。」

吳慷仁這次為演出啞巴黑工瘦身，自飛馬來西亞到殺青期間，都無福享受異國料理，加上角色是社會邊緣求存的人，身心靈累積很多壓抑的能量，是否暫時斷聯人在台灣的女友邵雨薇？他表示：「還是有聯繫，我們都是演員能互相理解，會給彼此沉澱的時間。」

吳慷仁比劇組大隊提早2天殺青，讓他終於鬆了一口氣，還忍不住流下男兒淚，除了終於解脫，一方面是他真的餓太久，像全片殺青時，李心潔有帶蛋糕到片場慶祝，他就卯起來吃，笑說：「一吃到心潔送的蛋糕，就馬上抽離了辛苦的角色設定。」

另吳慷仁很欣賞陳澤耀演技中很自然的生活感，因而鼓勵他來台灣往演員之路邁進，陳澤耀之前長住台灣已拿到居留證，「去年拍完賽車電影《衝吧！周大隆》我也想留在台灣，但需要返回大馬與新婚妻子辦好結婚登記手續。」他老婆在大馬當電台DJ，很支持他來台灣發展，甚至願意為愛來台生活。