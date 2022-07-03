俄羅斯鄰近烏克蘭的城市別爾哥羅德(Belgorod)發生爆炸，已知有5人喪生。俄羅斯議員稱「這是烏克蘭的直接戰爭行為」。別爾哥羅德與烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv)相當接近，直線距離僅有50公里。

別爾哥羅德州長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)在7月3日的 Telegram上訮實，別爾哥羅德市發生了多起爆炸事件，至少有11棟公寓、39所獨立房屋都有受損或是遭到爆炸威力波及。格拉德科夫聲稱，至少有4人受傷，其中包括一位10歲的兒童。

俄羅斯聯邦委員會議員安德烈•克利沙斯(Andrei Klishas)指責烏克蘭，必須對此爆炸事件負責，他說：「遭攻擊的是別爾哥羅德民用基礎設施，造成的也是平民的傷死，烏克蘭的行為是直接的侵略，需要最嚴厲的軍事手段回應！」

烏克蘭沒有對此事作出回應，不過烏克蘭東部繼續發生激烈戰鬥，特別是在利西昌斯克( Lysychansk)及其周邊地區，該市是烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個未被俄羅斯佔領的區域，目前該市的攻防情況不明，俄方說已經佔領，烏方說仍在防守。

烏克蘭國民警衛隊發言人穆茲楚克(Ruslan Muzytchuk)說：「利昌斯克周圍的戰鬥還在持續，這座城市並沒有被包圍，仍處於烏克蘭軍隊的控制之下。」