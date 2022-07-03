「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會現場擠滿人潮。（李京昇攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁（中）與「台一線」東諺、阿文為活動開場。（李京昇攝）

宋昱錦ft.迷霧森林樂團帶來勁歌熱舞。（李京昇攝）

流行樂歌手林喬安。（中時集團提供／李京昇苗栗傳真）

客家姑娘徐紫淇。（中時集團提供／李京昇苗栗傳真）

全球巨星陳孟賢。（中時集團提供／李京昇苗栗傳真）

小調歌后蘇霈。（中時集團提供／李京昇苗栗傳真）

縣長徐耀昌等人在台下欣賞歌手演出。（中時集團提供／李京昇苗栗傳真）

旺旺文教基金會主任周哲仁（右1）、社會處長楊文志（右2）在台下欣賞歌手們演出。（李京昇攝）

趙傳與台下民眾互動。（李京昇攝）

陳孟賢與民眾共舞。（李京昇攝）

為喚醒大眾對孝道與行善的重視，並感謝苗栗縣志工於疫情期間無私的辛勞，苗栗縣政府與財團法人旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視，3日在尚順育樂世界廣場，共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀請到趙傳等多位藝人輪番演出，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉，主辦單位盼透過演唱音樂傳達孝道精神。

旺旺中時集團從2013年開始舉辦公益演唱會，並在全台巡迴舉辦，今年邁入第9年，今年第5場公益演出選在苗栗縣，考量疫情關係，首度選在戶外舉辦。

現場邀請到陳孟賢、蘇霈、林喬安、徐紫淇及宋昱錦ft.迷霧森林樂團，並由即將於8月27日在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會「人生大夢」的趙傳壓軸演出。公益演唱會今天下午2點半開唱，由「台一線」東諺、阿文擔當主持人，以活潑有趣的方式開場，並帶來勁歌熱舞，演唱「我的歐兜賣」，炒熱現場氣氛，現場湧入1400多名志工、民眾參與盛會。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，今年是第4年到苗栗縣辦理公益演唱會，希望以音樂、歌聲傳遞愛與關懷，倡導社會善良風氣，更要感謝志工們疫情期間無私的辛勞，同時傳遞「百善孝為先，行善欲人知」的觀念，喚醒大眾對孝道與行善的重視。

周哲仁說，基金會一直以來秉持旺旺集團董事長蔡衍明的理念，長期投身公益，也宣導要從孝親做起，益演唱會已辦理將近10年，期待透過表演，帶給長期支持為社會奉獻的長者、志工們力量，也打造和諧安定的台灣。

苗栗縣長徐耀昌、社會處長楊文志等人也到場共襄盛舉，徐耀昌說，疫情期間志工夥伴仍積極協助縣府，推動各項防疫工作，他希望藉由活動感謝所有志工。

他也感謝旺旺文教基金會舉辦這場有意義的活動，也謝謝提供優質場地的尚順育樂世界及尚順君樂飯店，共同攜手為投入社會企業責任努力。