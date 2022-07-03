巴基斯坦官員今天表示，巴國西部一座小鎮附近發生巴士墜谷事故，至少19人死亡、14人受傷。
當地官員賈佛（Ejaz Jaffer）告訴法新社，這輛巴士從拉瓦爾品第（Rawalpindi）駛往奎達市（Quetta）途中，在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達尼薩爾（Danisar）附近打滑而偏離路面。
巴基斯坦道路安全紀錄惡劣，經常因為道路、車輛維護不佳和駕駛人疏忽而發生事故。
上月俾路支省（Balochistan）才剛發生小巴墜谷事故，至少22人死亡。（
巴基斯坦官員今天表示，巴國西部一座小鎮附近發生巴士墜谷事故，至少19人死亡、14人受傷。
當地官員賈佛（Ejaz Jaffer）告訴法新社，這輛巴士從拉瓦爾品第（Rawalpindi）駛往奎達市（Quetta）途中，在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達尼薩爾（Danisar）附近打滑而偏離路面。
巴基斯坦道路安全紀錄惡劣，經常因為道路、車輛維護不佳和駕駛人疏忽而發生事故。
上月俾路支省（Balochistan）才剛發生小巴墜谷事故，至少22人死亡。（
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