第33屆金曲獎頒獎典禮於昨(2日)晚在高雄巨蛋圓滿落幕，討論度最熱的除了創下歌后紀錄的大贏家蔡健雅，還有在直播中廣告曝光率最高的李毓芬了，典禮每當進入廣告階段就多次播放她的新歌《再見公主》，沒在金曲頒獎現場露臉的她，歌聲卻瘋狂洗腦，令不少PTT鄉民忍不住直呼：「廣告根本帶來反效果」、「別再煎(見)啦！」。

李毓芬尚未發行的電音新歌《再見公主》試聽片段全面攻佔金曲獎直播，從星光大道一路到頒獎典禮，堪稱金曲獎曝光率最高的歌手，在6小時內於廣告時段轟炸48次，以業內廣告商行情推估花費達數百萬元，雖然不少觀眾被這段密集出現的旋律炸到抓狂，也無法否認達到洗腦的記憶點。

金曲33大贏家蔡健雅數度登台領獎，堪稱本屆討論度最熱的當紅炸子雞；但對不少觀看直播的網友來說，最「印象深刻」的卻是廣告時間，原來沒有出席金曲獎的李毓芬瘋狂「獻聲」，在電視台轉播時穿插新歌《再見公主》宣傳，短短15秒試聽片段透過不停的「轟炸式播放」，加上強烈電子鼓點，還有不斷重複的「再見了」三個字，讓網友們只要一進廣告就覺得「又要被洗腦了！」，感到相當崩潰。

李毓芬的電音新歌試聽片段博得討論熱度，但也有不少PTT鄉民覺得煩。（圖／取自PTT八卦版）

不少看直播的鄉民忍不住在PTT抱怨直呼：「真的超煩！」、「不好聽」、「廣告根本帶來反效果」、「笑死，再煎 最大贏家」、「一直再煎再煎再煎」、「慘了 我被李毓芬洗腦了」、「我寧願看宋米秦」、「李毓芬滾啦！」、「李毓芬：再見～」、「李毓芬真的吵到讓人惱怒...」、「最大贏家李毓芬！！！！」、「再見廣告多到反感」、「負面行銷」、「不要再煎了」、「寧願聽斯斯」，意外造成另一種爆量討論度。