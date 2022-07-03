70歲資深演員李立群近年移居上海工作，未料遇上近2個月封城，只好待在住處拍抖音分享隔離生活，言詞充滿正能量，替他增漲不少粉絲。前陣子他預告只要上海一解封，就會返台退休，3日李立群如願從廈門搭機飛回台灣，已1年4個月沒回家的他，立刻點外賣吃下熟悉的美食，樂得喊：「終於吃到家鄉口味。」

李立群這次返家並不容易，1日先從上海搭高鐵抵達廈門，總共花了6小時，又因疫情的緣故，2天都沒機票可買，直到3日才買到票回台灣，他坐上防疫計程車後，才終於鬆了一口氣，表示：「1年4個月沒有回台灣了，回來馬上坐防疫出租車，師傅也穿大白，估計40分鐘後到家，家庭隱私我就不拍了」。

李立群自嘲台北住處桌面亂糟糟的。(圖/李立群 抖音)

李立群的眼皮都快要睜不開了，還是很想和大家聊回家心情。(圖/李立群 抖音)

李立群一回到家，很快地上傳新影片，並曝光位於台北住宅的內部裝潢，他向大家透露已1年多沒回家，環境還是亂糟糟，又得花時間重新熟悉，把記憶通通找回來，也表示昨晚又餓又睏，一早6點多就去機場，「坐了防疫出租車，到家把這沉重的行李往上一拿，叫上外賣的台灣牛肉麵，終於吃到家鄉口味」。

由於李立群這趟上海工作行已耗費1年4個月，再加上交通實在太過勞累，等到他一回到家中，終於閒下來抒發返家後的喜悅，臉蛋全程掛著大大的笑容，只不過眼皮卻止不住地下沉，逗趣的表情讓粉絲都忍不住留言勸：「上了年紀旅途勞累還想網民」、「歸家心切沒能休息好啊」、「真可愛到家也發抖音跟我們說」。