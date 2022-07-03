適逢畢業季，不少新鮮人準備踏入職場，不過一名女主管抱怨，公司開了4萬元的薪資徵求秘書、助理，但錄取的新人不僅對上級不禮貌，還對工作內容討價還價，讓她相當無奈，「為什麼都面試不到態度正常且禮貌的求職者？」貼文一出也掀起上班族熱議。

一名女主管6月30日在網路論壇Dcard發文表示，之前公司在徵秘書、助理職位，月薪4萬至4萬2000元且月休8天，主要負責客戶服務、客訴和文件處理、完成主管交辦任務等，然而新人不但將任務拖到最後一刻才處理，還會討價還價、斤斤計較，讓她相當傻眼。

她直言，「4萬元以文職秘書、助理來看，這已經不算低薪了吧？」但新人不僅對上級不禮貌，還對工作內容討價還價，「真的讓我大開眼界」，她也透露，雖然這名新人最後被換掉了，但其實有這種態度的新人大有人在。

她感嘆，很多人說這2年因為疫情嚴重所以工作難找，但實際上面試了這麼多人，她只覺得「為什麼都面試不到態度正常且禮貌的求職者？」同時，她也給予求職者建議，面對主管交辦的任務應盡心完成，「而不是只知道爭，那種感覺給人很不舒服。」

貼文一出，不少網友紛紛回應，「認同，風氣超歪，有能力的人公司開在高薪水都要你，反而一堆沒能力的人一直罵基本薪資低，啊明明是自己選的，還在那邊嫌」、「真不曉得他們選了這份工作又嫌東嫌西的心態是什麼」、「真的一堆人沒能力又怨天尤人」、「現在的巨嬰真的多」。

不過也有人認為，「認真覺得現在的工作環境差不只是因為那些巨嬰，慣老闆也有關係，好像每個面試官都很不信任社會新鮮人的能力」、「怎麼不問問妳們公司人資跟主管是怎麼選人跟面試的，不要只會推給生育率然後哀年輕人巨嬰」。