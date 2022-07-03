央視視頻採訪張學友對回歸的祝福，但由於未提及「回歸」、「祖國」等字眼，被大陸網友批評「不愛國」。張學友今（3）日回應媒體，表示自己是愛國愛港的中國人，並以身為中國人深感驕傲，希望大家理性、以理服人。

張學友今日回覆媒體稱，「本人覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。」他表示，作為藝人不涉政治是他的基本原則。他在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因為他跟香港的緣份如此深，他見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。

張學友表示，特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候，他聽過「北京加油」、「武漢加油」、「上海加油」⋯，但「香港加油」卻因為一些犯了錯誤的人用過，「黑色」、「黃色」被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了「禁語」、「禁色」，他個人無法理解。

聲明還強調，他本人是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，他更以身為中國人深感驕傲。「本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。」所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。

香港回歸25周年，不少港星拍影片送上祝福。張學友此前接受央視視頻採訪時，穿著白色T恤，用粵語對著鏡頭說：「大家好我是張學友，香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裡出生，從這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市，會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」

由於張學友通篇未提及「祖國」、「回歸」等字眼，甚至在最後喊話「香港加油」，遭大陸網友指責不愛國，似乎因為負面評論太多，央視已刪除張學友的祝福影片。

即便影片遭刪，大陸網友仍持續討論張學友影片發言，批評者稱「好感全失」、「隱形港獨」、「愛黨愛國就這麼難？」。亦有網友替張學友說話：「講的很好啊！香港一定會更好！」、「明明就很愛國，為什麼被網友說成這樣，當年還領唱國歌嘞」。