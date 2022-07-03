「花系列小生」林煒和前妻龔慈恩育有一對子女，其中22歲正妹女兒林愷鈴遺傳到高顏值，繼承父母衣缽進入演藝圈，未料今（3日）傳出在香港墜樓身亡；對此林愷鈴經紀人迅速地闢謠，強調一切都是惡作劇。

根據《東網》報導，林愷鈴3日凌晨被傳墜樓身故，求證經紀人後，對方馬上否認謠言：「不知道哪來的惡作劇，完全沒有這件事，這不能亂開玩笑，林愷鈴好得不得了，之後會為新片《七人樂隊》展開宣傳活動。」

林愷鈴稍早在IG更新限時動態和上傳自拍照，可以看到她氣色紅潤、笑容燦爛，跟以往並無不同，間接證實人很平安，但仍有網友留言關心，對此林愷鈴親自回應，哭笑不得地說有聽說這則謠言。

林愷鈴是林煒和龔慈恩的女兒，綜合父母的優秀基因，長相甜美清純、氣質空靈，且是個多才多藝的才女，擅長美術、音樂和圍棋，2016年她以歌手、演員的身份出道，亮眼的外型被外界封為「最美星二代」；後來林愷鈴與劉德華合拍電影《熱血合唱團》，最近的作品為洪金寶、杜琪峯、林嶺東、許鞍華、袁和平、譚家明和徐克等人聯合執導的《七人樂隊》，即將在台灣上映。