日本首相岸田文雄今天談到包括因應電力供需窘迫狀況等在內的能源政策時說，以安全作為大前提，「將最大限度利用核能」，但目前會利用既有的火力與水力發電廠來因應。

日本時事通信社報導，日本朝野政黨9位黨主席今天在電視節目上，就7月10日將舉行投開票的參議院大選進行論戰。

有關包括因應電力供需窘迫狀況等在內的能源政策，自民黨、日本維新會及國民民主黨，都談到有必要重啟核電機組運轉；立憲民主黨及共產黨則持審慎或反對態度。

自民黨總裁（黨主席）岸田文雄說，以安全作為大前提，會在聽取地方意見的同時推動核電機組重啟運轉，「將最大限度利用核能」。

但岸田也重申，日本政府目前會利用既有的火力與水力發電廠，來因應當前電力供需狀況。

日本維新會代表（黨主席）松井一郎說，希望透過核電廠運轉來因應能源不足及電費高漲；國民民主黨代表玉木雄一郎也持同樣態度說，應該讓符合安全標準的核電廠做好運轉準備。

與自民黨聯合執政的公明黨代表山口那津男未置可否，僅說應該下定決定推動節能、利用可再生能源及蓄電池等。

最大在野黨立憲民主黨代表泉健太說，核電不是因為短期電力不足就能馬上重啟的能源；共產黨委員長（黨主席）志位和夫說，大家都忘了福島嗎？就像沒發生過核子事故一樣，說要重啟運轉是不負責任。

另外，有關俄羅斯政府已採取事實上接收日本企業也參與的石油及天然氣開發事業「薩哈林2號」，岸田說，並不會馬上就造成天然氣停供，「必須密切關注會對日本企業帶來什麼樣的影響」。