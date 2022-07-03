「你知道這是什麼嗎？」，日前電商教練「Ellenpro」在台灣網路世界上造成一波爆紅，許多網友製作各種迷因進行惡搞。沒想到Ellenpro昨（2）日竟然接受節目採訪，同時還觀看了一系列的迷因，再度引發熱議。

許多YouTube免費使用者日前都會看到Ellenpro的身影，由於廣告洗腦又像是詐騙廣告，造成不少人反感，有網友使用了她的廣告素材製作迷因後，Ellenpro因此打響名號，連知名YouTuber「志祺七七」也進行介紹。

昨日Ellenpro（本名Ellen Lin）接受「Men's Game玩物誌」專訪，透露自己是住在洛杉磯的台灣人，原本在遊戲產業打工的她， 2009年因為金融海嘯遭裁員，之後在2011年和爸爸創立電商公司，由於公司越來越成功，也讓她起了把經驗分享給他人的想法，於是又自己創立Ellenpro這家公司。

Ellenpro坦言，台灣民眾之所以會一直看到她的廣告，應該是因為YouTube廣告下太多所致，一直以來她的廣告投放效果都不錯，直到最近的新聞事件才發現有問題，因此她也更換了廣告投放公司。

其中，Ellenpro大方的在節目中觀看自己的各種迷因，像是「有種再跳過我的廣告，下一季的亞馬遜商品就是你」、「有種再傳老娘貼圖，連你家人一起賣」等；Ellenpro表示，原本在度假的她以為這些迷因只是笑話，沒想到事件越演越烈，結果連媽媽也開始在擔心她，讓害怕連累家人的她一度無法調適心情，不過也只能將此當成一種挑戰，加上發出仇恨言論的多是國、高中生，因此讓她稍稍釋懷。