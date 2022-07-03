縣市長選舉即將在年底登場，各政黨提名作業已接近尾聲。根據網路媒體一份最新民調顯示，國民黨籍的新北市長侯友宜和嘉義市長黃敏惠，可說是藍綠通吃。

根據《菱傳媒》公布的「縣市首長滿意度暨網路政治板塊調查」，年輕選民給綠營縣市長按讚的比例雖然比較高，但是藍營新北市長侯友宜和嘉義市長黃敏惠則是藍綠通吃、老少咸宜，除了「非常接近泛綠」的受訪者，對這兩人的不滿意度高於滿意度，「沒有政黨偏好」、「接近泛綠」或泛藍的受訪者滿意度都高於不滿意度，而逾4成的「非常接近泛綠」選民也表示滿意。也就是說，侯友宜和黃敏惠的施政表現，獲得跨藍綠肯定。

該調查也發現，轉戰桃園市的民進黨籍新竹市長林智堅，滿意度為57.88%、不滿意度42.12％，他雖獲年輕選民的青睞，但是在中壯年和年長者的部分，不滿意度卻超過5成。至於桃園市長鄭文燦，滿意度為58.28%、不滿意度41.72％，在客語族群有66.67%滿意度，比閩南語族群還高，而主要使用其他語言的受訪者，滿意的比例也接近5成。

該調查於2月22日至6月25日進行，針對19個縣市20歲以上的網路人口進行民意調查。調查內容包括首長施政滿意度，從防疫作為、醫療環境、治安、經濟就業、觀光旅遊、環保、教育等8大施政面向進行滿意與否調查，以及調查各政黨在各縣市的支持度。總計完成有效樣本達43366份。