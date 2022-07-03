一名網友從高雄騎YouBike到台南，才驚覺系統不同沒辦法還車，只能再騎回高雄。（圖／翻攝臉書爆怨2公社）

各縣市為提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願，近年來廣設公共自行車供代步，但一名網友在高雄租借YouBike出遊，騎到台南後才發現系統不同，因此無法歸還，讓他抱怨很不便民，也引發網友們討論，還有人提醒同系統跨縣市還車，還要額外付一筆調度費。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，自己騎著從高雄租借的YouBike2.0到台南，但台南的自行車是綠色的T-Bike，只能再騎回高雄，「累死，又要折回高雄」，原PO也不解台灣的公共自行車為何不能夠跨縣市借還，「就連同一家的2.0也不能從台北騎去台中還。」

對此，網友紛紛留言「等台灣縣市合併成一個城市之後，腳踏車就會合併為一家了」、「先用APP查詢哪邊可以停，如果沒有點，就不要騎過去」、「坐火車回去」、「每座城市，UBike廠商都是獨立的，不同系統沒整合前，不要想騎環島！」

不過也有網友直言，「一個叫U-Bike一個叫T-Bike，你會在和運租車然後拿去格上還嗎？」、「到底誰沒事會把台北的腳踏車騎去台中還？」也有人提醒跨縣市借還要再付調度費，「跨縣市還車，很貴很貴非常貴」、「超貴...好幾張火車票嘍」。