半導體業界拋出重磅消息，傳出台積電遭蘋果、超微和輝達等三大客戶下修訂單，拖累台積電股價1日開低走低，終場狂殺22.5元，收在453.5元。一大票散戶在6字頭5字頭入手台積電，眼看450元近在眼前，崩潰問：「到底跌完了沒有？底部究竟在哪裡？」對此，投資專家以12倍本益比推估，預測台積電這波下殺的滿足點約落在384~400元區間，距離今天收盤價還有15%~11%的跌幅。

受到PC與手機等消費市場需求轉弱衝擊，半導體面臨庫存調整壓力，周五（1日）半導體類股指數重挫4.8%，而權值股台積電更是帶頭殺，終場暴跌22.5元（或4.7%），收在453.5元，市值滑落至11.76兆元，摜破12兆元大關。

事實上，先前不少投資人看好台積電先進製程獨霸全球的優勢，紛紛在600元以上高檔價位進場，如今股價殺到4字頭，仍未見止跌訊號，讓套牢的小股民們心在淌血。

由於台積電是第一大權重股，其漲跌也牽動台股走勢，只有台積電落底，大盤才可望撥雲見日，究竟投資者如何判斷台積電底部的滿足點？

據今周刊報導，投資專家陳榮華表示，整體半導體晶圓代工的多頭循環是從2016年開始，當時台積電本益比約在12倍左右，推估台積電本益比12倍很有可能就是法人長線進場的認同區域，假使今年台積電每股盈餘（EPS）為32~33元之間，本益比12倍來估算，股價大約落在384~400元附近。

法人也指出，台積電超跌，是因大環境有疑慮，若想趁機撿便宜，可觀察外資是否轉賣為買，還有台積電大客戶，如蘋果、超微等股價是否止跌，另外台積電股息殖利率是否拉進10年期美債殖利率。

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