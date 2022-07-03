高雄1對情侶日前到鳳山火車站附近旅店休息，在使用衛生紙時發現紙盒底部竟有1支使用過的針筒，旁邊還有小夾鏈袋和吸管，疑似上名住客吸毒，女子向櫃台表示盒內的衛生紙有接觸到她，擔心有衛生疑慮，但旅館態度消極，不但不報警，還稱已事隔多日，不會有染病風險，讓她相當不解。

該女網友在Dcard上發文，她日前與男友到高雄鳳山火車站附近旅館休息，發現衛生紙盒快抽完時，盒底竟有1支使用過的針筒，針筒旁還有小夾鏈袋跟吸管，疑似是之前的住客吸毒所留下的，她告知旅館櫃台，事後詢問處理情形，對方卻稱已將針筒丟掉了，還說針頭是蓋著的，要原PO不用擔心衛生問題。

高雄1對情侶日前到鳳山火車站附近旅店休息，在使用衛生紙時發現紙盒底部竟有1支使用過的針筒，旁邊還有小夾鏈袋和吸管，疑似上名住客吸毒。（翻攝自Dcard）

高雄1對情侶日前到鳳山火車站附近旅店休息，在使用衛生紙時發現紙盒底部竟有1支使用過的針筒，旁邊還有小夾鏈袋和吸管，疑似上名住客吸毒。（翻攝自Dcard）

該女網友向旅館櫃檯說明，因為他們當時使用的最後幾張衛生紙有碰觸到針筒，甚至接觸私密處，擔心有衛生疑慮，而櫃檯人員解釋上名住客已是1天以前入住，病毒和細菌不會存活，讓原PO對此相當起疑，原PO發文問說「如果旅館真的沒有後續的動作，我們應該報警處理嗎，第一次遇到真的很慌」。

其他網友紛紛留言「這是旅館衛生問題了吧，雖然旅館可能也不知情（但衛生紙不是旅館補的嗎）但不管怎麼樣你們都是受害者吧」、「雖然不曉得那針筒是用來施打什麼，但感覺旅館應該報警，提供數日內有入住這間房的登記資料，搞不好就抓到有吸毒前科的人或通緝犯了」、「旅館態度有問題」。

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