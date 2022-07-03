知名科幻小說作家倪匡在今（3）日傳出逝世，享壽87歲。而倪匡逝世消息傳出，立刻引起文壇瘋傳，粉絲震驚並且表示哀悼，不過，到目前為止倪匡的家人尚未證實此項消息。倪匡的科幻小說作品深受華人讀者歡迎，更有不少台灣讀者粉絲，其中《衛斯理》系列作品膾炙人口，是他最著名的作品。

作家沈西城也在臉書發文表示「倪大哥今午走了」，瞬間引起熱烈討論，不少粉絲在下方留言哀悼。而倪匡被喻為「香港四大才子」之一，同時他也是女作家亦舒的兄長，倪匡寫作範圍非常廣泛，除了科幻小說系列之外，更有不少靈異故事及武俠小說，作品產量相當驚人，其中《衛斯理》是他最著名的作品之一，由在1963年起在報章連載、共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇。

至於在家庭的方面，倪匡和太太李果珍育有女兒倪穗和兒子倪震。倪震是圈中人，他的太太是歌手周慧敏。在1992年時，倪匡與妻子李果珍一同移居美國舊金山，但因妻子不習慣美國生活，於2007年回流香港。