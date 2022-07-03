北市公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選複試，7月2日和7月3日於信義區光復國小及大安區仁愛國小舉行，教育局表示，複試錄取名單將於7月7日下午5時公告於網站。

教育局表示，今年教保員組有113人應考，31人缺考；普幼組有374人應考，56人缺考；特幼組有79人應考，17人缺考。

教育局說明，複試錄取名單將於7月7日下午5時公告於以下網站上，包含台北市政府教育局網站首頁「最新消息」、台北市111學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選系統、台北市大安區仁愛國民小學網站，請應考者逕至上網下載，不另行個別通知。

教育局表示，複試成績複查可於7月8日上午9時至12時，持應考人國民身分證、准考證及複查費100元，親自向北市士林區社子國民小學申請複查。

教育局提醒，本次錄取分發聘任作業採線上方式辦理，第1次志願選填時間為7月11日上午9時至7月12日中午12時止，請錄取人員於台北市111學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選系統填志願，並依簡章第捌點規定參加公開聘任。