許多超市、賣場因店內空間大，多以廣播的方式請求支援。一名醫護人員表示，最近逛全聯時聽到店內廣播「停車場999、停車場999」，嚇得她立刻帶上包包前往停車場，因為當醫院廣播「999」，就代表有緊急病人需要急救，而她的舉動也讓網友感動直呼，「真的辛苦了！」

一名女網友1日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，逛全聯時聽到店內廣播「停車場999、停車場999」，讓身為醫護人員的她嚇一大跳，立刻放下手上的商品，帶著包包衝去停車場，結果現場一切平靜，她便默默回去店內購物。

事後她向店員詢問，剛剛廣播「停車場999」是什麼意思？對方回應，999是工號，剛剛是要請999號員工去停車場處理車子亂停，才化解了她心中的疑惑。至於她為何在聽到廣播後就神色緊張？原因在於對醫護人員來說，「999」代表緊急病人急救。

貼文一出，不少同行也心有戚戚焉，「職業病啦！999這數字太敏感了」、「我懂！我也是醫療人員，聽到999直覺反應就是先衝啊」、「999是醫護人員最不願聽到的廣播」，也有網友說，「上次在婦產科也聽到廣播某病房號999，接著就看到許多醫護衝往樓上病房，可以體會醫護人員聽到廣播999的緊張心情」。

另有網友感動直呼，「真的辛苦了」、「雖然有點心酸，但感謝妳的熱心，也還好沒事」、「這篇太感動了！謝謝各位盡職的醫護人員」、「前面覺得有點可愛好笑，慢慢看著留言突然眼眶紅了，謝謝醫護人員們的熱心助人及對自己工作的投入」。