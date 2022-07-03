台中市大里區立德里里長江和樹接獲民眾陳情，表示一名林姓女子時隔3年帶著2名孩子從比利時返台，7月2日衛生單位電話告知林女確診，且需移至防疫旅館，林女表達自己的兩位孩子不諳中文需照顧，希望能在家中隔離，但衛生單位來回溝通多次仍請她到防疫旅館，因而找里長陳情。台中市衛生局表示，目前已依照規定及照顧需求申請，請個案續於原申請居家檢疫地點進行隔離並配合防疫措施。

江和樹說，該名女子上月30日帶著1位16歲跟1位12歲的小朋友從比利時回台，當初回台時勾選居家隔離，而台灣的家人也暫時搬出該房子，讓3人可以在內隔離，該名媽媽7月2日得知確診，已表達希望能居家1人1室，至少孩子有狀況還能協助處理，該媽媽自己也不會接觸孩子，但卻又接獲衛生局電話，表示要將她移至防疫旅館，讓該媽媽非常擔心，害怕孩子在家若發生危險該如何是好。

江和樹認為，防堵國外病毒是對的，也應該從源頭開始嚴格把關，一開始全部送去防疫旅館就不會衍生後續困擾，且確診後移動，不是反而增加風險嗎？且暑假到來，回台人數增加，呼籲衛生單位好好應對，避免後續還有類似情況發生。

衛生局長曾梓展說，可能是溝通上有些落差導致這次事件，因個案與小孩間有照顧需求，目前衛生局已依照規定及照顧需求申請，請個案續於原申請居家檢疫地點進行隔離並配合防疫措施。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心規定，6月15日起入境居家檢疫天數放寬為3＋4天，民眾若於機場快篩陽性，依現行規定會於返家或抵達防疫旅宿後，才會收到衛生單位通知，需轉為居家照護或隔離治療7天，而境外移入個案，在宅檢疫期間或期滿前確診者，需以1人1戶在宅隔離，若有需求可向衛生局申請多人一戶。