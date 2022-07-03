前AV女優沖田杏梨有「人間最強Body」稱號，她曾以L級超狂上圍傲視業界，2016年引退的隔年就結婚，現在身為人妻、人母仍廣受粉絲喜愛。身材已經超犯規的她日前竟透露自己胸部還在「進化」，近日她PO出正在吃美式早餐的影片，只見蕾絲睡衣完全包不住她的雪白UU，拿湯匙攪拌奶茶的輕微晃動畫面超美，讓粉絲看了全都狂噴鼻血。

沖田杏梨日前曾在IG曬出「不露也辣」的美照，畫面中她身穿灰色針織短袖上衣，超傲人上圍竟直接擠爆上衣，稍微拉近看甚至不難發現，衣服左胸處已被撐開數個小洞，她還在標註中寫道：「顏值有加工（指美肌修圖），但身體可沒有加工哦！」，透露她的核彈UU是純天然貨真價實的。

這兩天她又曬出自己正在享用美式早餐的影片，背後窗外還搭配了東京鐵塔當背景；沖田杏梨身穿細肩帶黑色蕾絲薄紗內衣，正開心地享用著眼前的早餐，只見她拿起銀匙輕攪杯中奶茶，而超大件的胸衣幾乎包不住L級傲人UU，那輕微晃動的美景已電暈無數粉絲，吸引破5萬人點讚。

網友大讚：「美到時間都要停止！太養眼了」、「完美的畫面」、「太火辣了」、「這是什麼『世界杯』！」、「雖說是美肌修圖，如果本人不夠美也不會是這麼好看」、「被擊沉！」。沖田杏梨所發的動態往往夾雜英日文，出生於英國的她擁有高學歷，還會以英文耐心與世界各地粉絲互動；經常嘗試扮演不同角色的她也曾在接受台媒訪問時提到，認為拍攝AV是一種連帶責任：「我相信一定有人因為我的AV而得到救贖」。