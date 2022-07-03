台中市外埔區永豐里水頭二路是通往后里區眉山里、月眉里的重要道路，是當地農民運送農特產品要道，但產業道路常因路幅不足發生交通糾紛，影響農產品輸運及民眾通行，立法院副院長蔡其昌3日邀集相關單位會勘，爭取總經費3015萬元，改善既有道路安全及周邊農地排水順暢。

立法院副院長蔡其昌表示，外埔區是環境舒適區域，永豐里、六分里2位里長也很認真的爭取相關建設，盼給居民的生活環境越來越舒適，這些年來擔任立委，在外埔不斷地串聯這些綠廊道；農業是主體，但是住在農村也要有農村的生活品質。

台中市議員施志昌表示，外埔區的知名度越來越高，相信居民們一定有發現，外埔街上的房屋建設也越來越多，國道一號及國道三號就在這兒附近，當初花博也開了1條后神路，鄰近還有中科的后里園區，這都讓我們外埔區有更多發展得可能，未來我也會繼續協助副院長，讓外埔區更不一樣。

行政院農業委員會水土保持局台中分局長邱啟芳表示，此次計畫總經費為3015萬5000元整，共分4期進行，帶動外埔水流東休區經濟產業。藉由藝術創作新思維，以生產、生活、生態「三生一體」之概念，結合酒莊產業及稻田地景，加深在地居民的認同感，並吸引來到此地的旅客駐足，以增加社區能見度。

立法院副院長蔡其昌說，讓外埔的民眾有一條可以休閒活動的步道，那接下來就是希望將大同的綠廊道串接六分里、永豐里，還有當地風景優美的觀景平台，讓外地人也能夠來這裡欣賞我們外埔的秘境風景，也希望吸引在地人來到外埔居住。