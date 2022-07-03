顯然烏克蘭武裝部隊準備在南方戰線發起反擊，烏克蘭的長程砲火對著俄軍佔領的梅利托波爾(Melitopol)，俄羅斯軍事基地發起了30多次轟炸，已成功摧毀大多數有價格目標。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，梅利托波爾市市長費德羅夫(Ivan Fedorov)表示：「今晚，烏克蘭部隊摧毀了俄西斯(Rashists，俄羅斯法西斯、俄羅斯侵略者之意)的4個軍事基地之一，我們以30多次轟炸，把這個罪惡的基地給完全破壞。」

費德羅夫表示，預計會有大量梅利托波爾居民逃往扎波羅熱(Zaporizhzhia)，「我們的會幫助那些想遷往扎波羅熱的人們。」

費多羅夫說，有許多烏克蘭反抗軍在幫助武裝部隊，「多虧了這些抵抗力量，成功的纣一輛裝有俄軍彈藥的裝甲列車給脫軌，沉重打擊俄軍的實力。」

「目前侵略者試圖以攻擊平民地區，影響平民生活，破壞城市基礎設施來逼迫我們就範。這不會成功！烏克蘭武裝部隊正在盡一切努力恢復和平生活，佔領者最終只能逃離我們的城市。」

俄羅斯媒體也發布梅利托波爾遭攻擊的新聞，他們提到是該市機場所在的阿維米斯泰科(Aviamistechko)遭到轟炸，是16~18枚的M270火箭系統(MLRS)打擊的。不過，俄媒沒有提到損壞情況，只說沒有人員傷亡。

梅利托波爾位在札波羅熱州，俄羅斯在2月24日開戰後不久立即佔領該市，並立即向西推進，佔領赫爾松。前幾個星期，烏軍持續對赫爾松附近發動收復作戰，收復了周圍的幾個村落與定居點，離赫爾松僅20公里時停頓下來。現在烏軍對梅利托波爾發動軍事基地轟炸，目的可能要中斷俄軍的武器彈藥存量，削弱俄軍部隊的實力。