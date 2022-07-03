你對魚市場攤販有什麼印象？大陸四川省有1名年輕正妹在市場賣魚，由於外型亮眼意外走紅，有人拍下她的工作畫面，只見打扮簡單樸素的她，專注地替顧客殺魚，動作熟練俐落，吸引不少人到魚攤朝聖，全為一睹她的真實顏值，不料長太美上熱搜卻接連惹來負評，遭到狠嗆「不過長得漂亮，真噁心」。

綜合多家陸媒報導，近來這名四川魚販正妹，賣魚的影片被瘋傳開來，肌膚白皙的她，迅速繫上工作用圍裙後，俐落地提起菜刀朝魚頭砍下，且不管是刮魚鱗、掏魚肚、切魚肉，刀法完全是個魚市老手，很難讓人聯想到老闆娘竟是位年輕女生，還噴發出一股宛如西施般的仙氣。

不管遠看或是近看，網友們都被顏值給迷住了。(圖/微博)

賣魚正妹刀法熟練地完成殺魚。(圖/微博)

根據了解，這名四川賣魚正妹，每天一早都會直播賣魚；如今因高顏值收穫不少人氣，有許多人質疑「這是在炒作話題」，認為話題操作的太明顯，分明是1位網紅因為想要增加曝光度，才會刻意塑造賣魚人設，直言：「一切根本是在作秀」，「這年頭假貨太多，為了流量無下限，哪個越離譜就拍哪個，可絕對不是酸」。

面對爆紅，她本人回應：「只有認真工作的時候才最有安全感，美貌不值得一提。」其他網友也紛紛替她打抱不平，留言：「靠著自己雙手掙錢又不對嗎？」、「她這殺魚砍魚骨的手法沒幾年練不出來」、「怎麼長得好看就要受這樣的非議」、「殺魚動作乾淨俐落，說明本身工作能力也很出色」、「閒得沒事找事幹啊」。