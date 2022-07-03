先前彰化寶雅藥妝店的停車場有整排車「停在車格外」逃避收費，讓網友怒批「彰化人停車水準」，沒想到近日又有網友發現當地1處全聯停車場，有輛BMW轎車在斜放的停車格中「打橫停入」一次佔了多個車位，疑似也為了逃避收費，照片曝光讓網友怒嗆「買得起雙B車，付不起停車費？」

臉書「爆料公社二社」有網友分享1張照片，1輛BMW轎車停在全聯超市外的停車格，但停車格是斜放，該輛車竟是「打橫停入」，車尾已超出白線、站據另一車格，目擊的網友拍下照片怒批「買得起雙B車，付不起停車費？」稱車主的方便已造成別人的不便，「既然你想紅我只好成全」。

有網友發現彰化1處全聯停車場，1輛BMW轎車在斜放的停車格中「打橫停入」，疑似也為了逃避收費，網友怒嗆「買得起雙B車，付不起停車費？」（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

網友紛紛留言「停車費要拿來加油啊，不然哪有錢加油」、「很多開好車的就是不願意繳停車費」、「人家一個月要繳車貸二萬捏」、「經常看到，真的很想給他…」、「停進去買東西花個10元也能解鎖呀，根本不用額外停車費，根本就是想怎樣停就怎樣停」、「這年頭物質上的有錢人很多，但是在道德及公德心的窮鬼也為數不少」。

不過也有網友補充，該賣場有放置告示，強調底盤過低的車輛請勿停放，認為車主可能是擔憂車子被刮傷才這樣停，說「底盤低的請停遠一點，免得被拍照」、「這種的停車位很爛，難停到爆 （只有休旅車才不會刮到底盤）」。

先前才爆出彰化當地連鎖藥妝店寶雅前，許多消費者將車停在「停車場格」外，導致一整排停車格空蕩蕩，但停車格前卻「汽車停滿滿」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）

而彰化停車亂象不只此例，先前才爆出當地連鎖藥妝店寶雅前，許多消費者將車停在「停車場格」外，導致一整排停車格空蕩蕩，但停車格前卻「汽車停滿滿」，網友紛紛怒轟「自私，又可恥的行為」，網友們也狂酸「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。