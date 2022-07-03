台北市長柯文哲堅持科技防疫，不顧議員質疑使用率低，仍斥資超過千萬元，採購200多座實聯制機台，如今隨著實聯制退場，呈現閒置狀態。市議員炮轟，「風光出場、黯淡退場」，根本口罩販賣機翻版。資訊局表示，中央於今年4月底突宣布實聯制退場令人措手不及，將加速轉型與再利用。

北市府去年於南門市場試辦結合「實聯制、量體溫、人流管控」的複合式防疫機台，柯文哲大讚是「神奇機台」，下令各局處多加採購。

Kiosk機型單價至少7.7萬元，而另一種悠遊卡綁台北通的實聯制NFC機台，單價約7300元，市府一共採購245台，總花費超過1000萬元，但使用不到1年，便隨著實聯制退場而閒置，毫無用處。

台北市議員許家蓓指出，柯文哲過去早早喊出「與病毒共存」，推出實聯制機台前，應想到實聯制將有退場的一天，仍執意斥資添購設備，痛批柯文哲只想標新立異、刷存在感求表現，卻缺乏遠見、未規畫機台其他用途，導致200多台的機器只能堆放倉庫。

許家蓓痛批，柯文哲自稱「省長」，卻好大喜功、花費大筆民脂民膏，購置實聯制設備，淪為繼口罩販賣機後，「風光出場、黯淡退場」的「蚊子機台」，不僅打臉柯文哲沾沾自喜的智慧城市政策，更是錯用公帑的不良示範。

資訊局長呂新科表示，中央於今年4月底突宣布實聯制退場令人措手不及，但相關機器均已採購、部署完成，將再加速轉型與再利用，例如用於打卡簽到、廣告機等加值服務，不讓機台閒置浪費。