中國3大航空央企近日聯手史上最大一筆民航客機訂單，向歐洲飛機製造巨頭空中巴士一次訂購總價372.57億美元的296架客機，震撼了全球航空界。大陸民航專家指出，3大航空央企聯手出擊，可以獲得更好的價格，但因為飛機將分4~5年交付，從數量上還不能滿足未來幾年的需求，未來中國的航空公司也還需要購買更多的飛機，中國商飛的C919取證交付後，將會帶來新的選擇。

據《澎湃新聞》報導，這3大航空發出公告顯示，飛機購買合同交易金額是經合同簽訂雙方以公平磋商厘定。實際交易會有較大優惠，購買的價格將會低於上述的目錄價格。這次的交易對3大航空來說，都是史上數量最大和訂單金額最高的單筆訂單。

報導指出，這次聯手下單的南航、國航、東航3大航空，其業務量佔據大陸超過6成。民航專家李瀚明表示，當下飛機銷售行業受疫情導致的運力過剩影響市場低迷，正處於逐步復蘇的階段，因此現在購買客機優惠幅度會更大，同時也展示3大航空對2024年後大陸民航需求增長的信心。

根據公告，這次訂購的292架客機，將從2024年開始交付，最晚至2027年全部交付完畢。一位空中巴士內部人員向媒體透露，去年空客就有不少超過百架的全球訂單。此次3大航空各自的訂單都不是該公司近幾年架數和金額最多的訂單。

報導說，空中巴士A320NEO系列飛機是該公司最新一代窄體客機，是其最暢銷的A320系列飛機的新型發動機選裝方案（New Engine Option），也是目前空中巴士單通道窄體機的拳頭產品，這款單通道窄體機也是大陸國內航線和中短程國際航線的主要客機。

空中巴士A320和波音737，是全球單通道客機中最受歡迎的2大機型，競爭激烈。在波音737MAX接連出現事故後，空中巴士在單通道客機市場已有獨佔鰲頭的趨勢。2021年，空中巴士共交付611架客機，同年波音只交付了340架，空客已連續3年成為全球最大的飛機製造商。

報導指出，2018年10月和2019年3月，波音737 MAX8飛機半年之內連續發生2起空難事故，中國民航局仍未完全批准波音737 MAX復飛，多國仍暫停波音737 MAX8飛機的商業運行。目前波音737 MAX已獲得中國適航批准，後續還要完成飛機改裝、停場飛機恢復、駕駛員培訓等工作。

至於中國自行研製C919大型噴氣式客機，其試飛取證和交付準備工作仍在推進，預計將於2022年完成交付。民航專家林智傑指出，這筆訂單飛機將分4~5年交付，從數量上還不能滿足未來幾年航司的運力需求，未來中國的航空公司也還需要購買更多的飛機。中國商飛公司營銷中心副總經理楊洋則表示，航空產業化需求量大，只靠波音和空中巴士的產能根本不能滿足大陸航空公司的需求，商飛公司的C919將來除了面向全球市場，也要為大陸航空運輸業帶來新的選擇，中國的航空公司客戶應該是最大的受益者。