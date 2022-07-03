BWF超級750系列馬來西亞公開賽，現任世界球王丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）於男單決賽21比4、21比7擊敗前世界球王日本桃田賢斗，個人本季第5冠到手。

2022年賽季安賽龍勢不可擋，3月德國公開賽男單準決賽3局飲恨印度選手森恩（Lakshya Sen）之後，接下來除了瑞士公開賽、泰國公開賽兩度在16賽退賽，安賽龍沒再輸過任何男單選手，從印尼大師賽、印尼公開賽到馬來西亞公開賽，已經在這波東南亞賽事連3站奪冠。

過去是安賽龍很難從桃田賢斗手中奪勝，甚至曾吞過對戰13連敗，這次交手卻是桃田較難和如日中天的安賽龍對抗，而桃田2020年1月馬來西亞大師賽奪冠後，前往機場途中發生嚴重車禍受傷，經過一段時間休養才回到賽場，今年賽季成績不盡理想，4站賽事第一輪就出局，在大馬公開賽獲得亞軍之前，連續3站賽事止步首輪32強，最好成績是8強。