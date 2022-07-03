陳珊妮今晚在北流開唱。（大樂音樂提供）

陳珊妮今晚在北流開唱。（大樂音樂提供）

陳珊妮今（3日）在台北流行音樂中心開唱，是她睽違14年舉辦個人大型演唱會，田馥甄、炎亞綸、彭佳慧、黃韻玲、9m88等歌手進場欣賞，而昨晚剛在金曲頒獎典禮拿下最佳樂團獎的「血肉果汁機」也北上朝聖。陳珊妮開場沒多久向滿場數千歌迷打招呼，眼看尖叫聲不斷，她酷酷地說：「你們再不禮貌一點啊，原來大家都不是M體質（被虐狂）、很不受控。」

陳珊妮今穿黑色墊肩深V套裝，搭配5米長的裙襬，站在3層樓高的舞台中央獻唱〈捆縛〉揭幕，背後鮮紅影像烘托她女王氣勢，瞬間引爆現場歌迷情緒。她隨後緩緩從高處降下，手握捆繩、腳踩舞者獻唱〈驗傷〉，大尺度上演SM女王橋段，全場氣氛嗨翻，陳珊妮向歌迷喊話：「今晚就好好接受我的調教吧。」

特別的是，今晚的歌迷不僅僅是台下聆聽受眾，更是演出的一部分；她唱到〈距離〉時笑說之前常發現會有一個歌迷在台下拍攝，這次不如給他機會近距離拍個夠，於是陳珊妮現場就點名這位歌迷上台，並送給他一張演唱會的工作證，讓他可以自由地以歌迷的視角拍攝，還同步把畫面投送到大螢幕上。

演唱會的最後，陳珊妮用2分鐘講了近800字的囉唆體，由於最後安可聲此起彼落，陳珊妮換上輕鬆的T恤再出場，並攜手原本只擔任演唱會樂手的蔡旻佑，一同演唱〈成為一個厲害的普通人〉，為演出畫下完美句點。