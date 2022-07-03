新竹1名外送員日前送餐時，親自送到4樓套房門口，殊不知裡頭的顧客竟「全裸等餐」，該顧客被發現的瞬間，手部疑似放在重要部位、正在手淫，發現外送員到來才趕緊跳起，但拿錢包、走出門口給錢的過程都還是全裸，網友怒批「換作是女外送員送上來的話呢」、「那麼愛露怎麼不去城隍廟露」。

臉書「爆料公社」有網友分享1段外送員拍下的密錄器畫面，當時該外送員親自到顧客房門口送餐，不料到達時發現門口敞開，裡頭的男子竟「全裸」等餐，男子見外送員到來，馬上從床上起身，接著下床拿錢包，拿現金走出門口給對方，全程皆是裸體，男子也似乎沒有試圖想穿上衣物，舉止相當坦蕩。

新竹1名外送員日前送餐時，親自送到4樓套房門口，殊不知裡頭的顧客竟「全裸等餐」，該顧客被發現的瞬間，手部疑似放在重要部位、正在手淫。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說事發新竹某戶住戶，據悉該住戶已經不是第1次「全裸」拿餐點，網友怒批「換作是女外送員送上來四樓的話呢」、「那麼愛露怎麼不去城隍廟露」；其他網友則留言說「這就不用幫他碼了啊，反正他都這麼愛給人家看了」、「他應該是在等女外送員，沒想到來了一個男的」、「如果是女外送員去，那不就讓她身陷危險之中」、「這錢…有嘉明的味道」、「可以備註給公司，標註這客人有裸露特性，讓下一個外送員注意」。

先前也有台南1名外送員在網路社群PO文指出，在歸仁區一處民宅外送餐點時，訂餐客戶會全裸走出來取餐，令人感到非常噁心，台南市警歸仁分局據報介入查處，傳喚該名30多歲男子到案說明，除依性騒擾罪嫌偵辦外，也約制告誡勿再有類似行為以免觸法。