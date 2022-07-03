台中市亞洲大學校園內的紫薇花因花期長，又稱「百日紅」，搭配巴洛克式建築的圖書館，彷彿置身歐洲。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市亞洲大學校內遍植上萬株各種花卉，近來粉色、桃紅色的紫薇花滿開，為校園點綴不同色彩，每年6月至9月是紫薇花盛開的季節，紫薇花因為花期長，又稱「百日紅」，搭配巴洛克式建築的圖書館，拍照起來讓人彷彿置身於歐洲羅馬宮殿般華麗，成了拍照打卡景點，吸引絡繹不絕的民眾前往參觀。

放眼望去，一株株桃紅色的紫薇花，群芳吐豔，桃紅色花海圍繞著巴洛克圓頂建築的圖書館，亞洲大學校園就好像是花的莊園，有民眾邊拍邊說，紫薇花令人驚豔，顏色鮮艷很漂亮喔，有幸福感，情侶能一同賞花、拍情侶照，感覺特別浪漫。

亞洲大學指出，今年夏季，亞大校園就屬紫薇花最受人注目，4、50棵紫薇花樹，在亞洲大學現代美術館前，延伸到體育館，從6月起進入盛花期，紫薇花顏色艷麗，花朵成串成簇，一整排紫薇的盛開十分惹眼。紫薇花又叫五里香、紅薇花、百日紅等，從6月開始進入盛花期，開花到秋季，這段期間都是紫薇花主場。

亞洲大學表示，校園內遍植上萬株各種花卉、五顏六色，花期一到相當繽紛，將亞洲大學點綴成「花園大學」享有盛名，很多人來學校朝聖；亞大校園另一聚焦盛夏景點，就是荷花池內的紅、白荷花朵朵綻開，早晨初露時，紅、白荷花陸續開滿池中，不但引來蜂蝶覓食，校外攝影、繪畫社團來校捕捉鏡頭。

校方說，6月份是學校鳳凰花開時，也是阿勃勒樹盛開時節，亞大環校步道的阿勃勒樹，長達近1公里，風吹搖曳，灑下黃金雨，相當壯觀，目前紫薇花進入花期，美不勝收，正是賞花的好時機。