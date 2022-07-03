與倪匡私交甚篤的香港作沈西城傳出倪匡去世的消息，震動了華人文化圈。被尊為「香港四大才子」之一的倪匡自學成名，是華人作家金庸的摯友，並曾為金庸出國時代筆武俠小說部份章節，1962年起更以「衛斯理」為主人翁撰寫科學與奇幻小說，是華人文化圈知名的自學成才的奇人。他還曾參與電影製作，是李小龍主演的《精武門》編劇之一，2012年獲得香港金像獎終身成就獎。

倪匡友人沈西城曾著有《妙人倪匡》、《金庸與倪匡》、《我看倪匡科幻》等書。7月3日下午沈西城在社交網站上表示，著名作家倪匡已離世。隨後，香港媒體經過查證也報導了倪匡過世的訊息。各地華人文化界人紛紛對其去世表達哀悼與惋惜。

倪匡原名倪聰，字亦明，1935年5月30日出生於上海，籍貫浙江寧波。他與金庸、黃霑和蔡瀾被華人文化圈並稱為「香港四大才子」。

倪匡於1957年到香港，做過工人、校對、編輯，自學成才，成為專業作家。他寫作面十分廣闊，眾體皆備，小說則包括偵探、科幻、神怪、武俠、言情各種作品，曾同時為12家港媒寫過連載小說。先後使用過的筆名包括衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍，是兩岸三地和全球著名的科幻小說作家、劇作家、評論家。

1962年倪匡在金庸的鼓勵下，開始用筆名「衛斯理」寫小說。第一篇小說名為《鑽石花》，在《明報》副刊連載。至第4篇小說《藍血人》起，衛斯理系列小說轉而走向科幻系列。

倪匡的武俠小說以《六指琴魔》為代表，想像奇特，也曾在金庸出國期間代寫《天龍八部》連載。

上世紀60年代末，武俠影片大行其道之際，倪匡轉而從事劇本創作。十多年間，所寫劇本不下數百部，代表作有張徹導演的《獨臂刀》。1972年曾參與香港嘉禾功夫片《精武門》的編劇工作，為李小龍量身塑造了「陳真」這一經典形象。 2012年獲得第31屆香港金像獎終身成就獎。

倪匡去世消息傳出後，許多華人文化界人士紛紛表達哀悼與惋惜。最早透露倪匡去世消息的作家沈西城接受《香港電台》訪問時說，像倪匡這樣有良知及智慧的作家離開後，香港難以再找到這樣的作家。作家陶傑在臉書貼出與倪匡合照，形容他是「全球華人世界70年來大腦最清醒的人。」