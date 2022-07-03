俄烏戰爭至今已超過4個月，3艘俄羅斯軍艦於1日晚間穿越日本沖繩、與那國島之間海域，並往台灣的花蓮外海一路向北航行。前民進黨立委郭正亮對此表示，台灣也該緊張了。

郭正亮3日在政論節目《 新聞大白話》中表示，與那國島距離台灣只有108公里、距離沖繩大概500公里，這一次俄羅斯軍艦經過與那國島、沖繩之間，其實台灣也該緊張了。基本上，俄羅斯就是藉此跟美國說，你不是說自由航行，那我也要來自由航行，稱這樣做並沒有違反國際法，本來就是公海。

針對俄羅斯遠東地區開發石油與天然氣的資源開發事業「薩哈林二號」，郭正亮接著指出「薩哈林二號」這件事比較值得關注。因為俄羅斯針對制裁它的48個國家，開始做出動作了，日本三菱、三井大概佔22.5％的股權，目前改列為俄羅斯的公司，不要讓它們佔股。可是日本擔心的並不是這個部分，日本怕的是被斷供，因為股權確保供應，薩哈林一年大概供應日本1000萬噸的液化天然氣（LNG），所以一旦日本被斷供，廣島立刻就會沒電，這個影響很大。

郭正亮指出，日本也知道制裁俄羅斯過頭，因為日本除了沒收俄羅斯財產、並予以凍結，項目也一大堆，因此，俄羅斯對日本出手，應該是預期中的事，而1000萬噸的LNG，日本要立刻補充，還真的有困難。