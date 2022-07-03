被喻為「香港四大才子」之一的倪匡，作品《衛斯理系列》、《原振俠系列》等，華人世界讀者無數，曾有媒體問他兒媳周慧敏也看他的小說嗎？他哈哈大笑回應：「應該沒有人不看我的小說！」

倪匡與已故的武俠小說巨擘金庸，同為台灣作家柏楊的好友，每回來台必定造訪柏老，柏楊夫人張香華回憶指出：「倪匡聰明得不得了，又有才氣，又幽默，女人緣特別好。」她表示倪匡曾有一段時間幾乎每兩周就來台一趟，老婆都以為他是來找柏楊，但事實上是在台灣陪女朋友來了。

「有一回他和女友走在路上，看到花店門口的一盆蘭花，他馬上問那盆花多少錢？給了老闆6000元後卻要了把剪刀，當場剪下一枝插在女友頭上。」就是這般的性之所至、浪漫不覊的作風，倪匡一生風流韻事不斷。且張香華憶倪匡年輕時「很重視穿著打扮，常是一身白西裝，配上鱷魚皮的皮鞋」，既「富」且「帥」。

倪匡曾自言一生中寫過最好的文章，就是為古龍寫的300字訃告，張香華表示每每倪匡來台，一定和古龍相約在柏楊家喝酒，而且是「拚命喝」！倪匡曾在口述的自傳《哈哈哈哈》中說「做人最好就是醉生夢死。醉生，每天喝醉；夢死，在做夢的時候死去。」倪匡喝酒甚至一度喝到酒精中毒，在香港影壇也演出，且演出的角色都與喝酒有關，他演的第一部影片就是扮演醉酒的嫖客。

除了酒量是同行友人一絕，說笑話也是堪稱第一名，張香華說：「作為朋友，他總是能笑語如珠，就連開黃腔也會讓在場的女性友人也覺得好笑又不下流。」倪匡也曾表示，網上很多人把自己的衛斯理系列作品接寫成黃色小說，他也覺得很好。

晚年已封筆不寫作的倪匡曾表示自己的閒居生活就是宅在家看書、上網當「宅爺」，回顧自己大半生，經歷過艱苦的日子，「很知足，什麼都可以開心一天」。

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