知名科幻小說作家倪匡今(3日)驚傳逝世消息，享壽87歲，立刻引起全球華文粉絲震驚哀悼；倪匡的科幻小說深受華人讀者愛戴，《衛斯理》系列作品更是膾炙人口，至今仍是書店架上常見的暢銷作品。倪匡寫作能量旺盛充沛，曾自稱1天能寫2萬字，當年還曾被武俠巨擘金庸授權捉刀代筆《天龍八部》連載，沒想到他因為討厭故事中的「阿紫」，一怒之下竟把阿紫「弄瞎」，金庸無奈之下將錯就錯，成為武俠迷至今津津樂道的軼事。

武俠大師金庸也曾找人代筆捉刀？此事確曾發生，倪匡在其著作《我看金庸小說》曾詳述過程：「金庸在寫《天龍八部》期間，忽有長期遊歐洲計劃，而香港報紙的長篇連載，一般來說不能斷稿，於是找我代寫三、四十天；金庸說：『不必照原來的情節，你可以去自由發展』（這等於是說：千萬不可損及原著。換了別人或許會生氣，但我不會，高興還來不及！）」，並謙稱自己作品和金庸有好幾百萬光年距離。

倪匡被金庸授權代筆《天龍八部》連載，竟依個人好惡把阿紫給「弄瞎」了。（圖／取自陸網）

金庸素知老友脾性，他的小小擔憂也果然成真，倪匡描述：「阿紫是《天龍八部》中一個相當重要的人物，我討厭這個人所以令她瞎了眼。金庸聽了，也唯有苦笑」；金庸在整理出版單行本時，想將倪匡所寫的那段刪去，問他是否見怪？倪匡當即回答：「見怪，會見怪，大大見怪！」，他見怪的是金庸與他相交數十載，明知倪匡不會見怪還來問他，但阿紫終歸是瞎了，於是金庸利用此點，「將阿紫、游坦之兩個人的性格寫得更透徹，一個為了痴情相愛，寧願將自己的眼睛送給愛人，而一個為了性格頑強，將已復明了的眼睛又挖出來，淒楚、戀情、偏激、浪漫，都發揮到了淋漓盡致的地步，大小說家的能力，確然令人心折」。

倪匡被金庸授權代筆《天龍八部》連載，竟依個人好惡把阿紫給「弄瞎」了。（圖／取自陸網）

倪匡早年曾寫出《女黑俠木蘭花》、《六指琴魔》等作品，1963年起他在《明報》副刊創作出科幻小說《衛斯理》系列，共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇，影響力至今仍相當深且廣；他著名的系列作品還有《原振俠》、《亞洲之鷹羅開》、《神探高斯》等，所曾經手編劇的電影更是超過三百多部。而昔年的「香港四大才子」，在黃霑（2004）、金庸（2018）、倪匡（2022）相繼殞落後，如今只剩下80歲的蔡瀾仍在世。