現行法規規定警方逮捕酒駕者後，同行乘客也會一同處以罰鍰，希望能藉此減少酒駕發生。不過一名網友透露，女友近日和男同事單獨出門吃飯，沒想到從22時至隔天1時都還沒回家，一問之下竟是因為男同事酒駕被抓，女友因為同車也被逮捕，讓在家苦等的他氣到決定放生。

原PO在Dcard分享女友和自己的對話內容，原來女友聚餐前曾保證不會喝酒，結果卻是和男同事一起送警局，讓原PO質疑，「阿不是說不會喝酒」、「還給一個酒駕的載，腦袋到底在想什麼？」，此時女友竟然回嘴「你應該多鼓勵我吧，不是念我啊」，讓原PO超無言「鼓勵你們酒駕不要被抓嗎？」

網友對女友說教一番後，卻被女友反駁「你應該多鼓勵我吧」。（翻攝自Dcard）

原PO指出，自己從晚上10時等到隔天凌晨1時許，結果女友因為酒駕不能見他，「還答應過我不會單獨跟男生喝酒，結果也喝了嘛，說話不算話就算了，還跑出來危害社會」，雖然隔天女友不願意分手，保證沒和男同事發生什麼事，但原PO還是決定分手，直呼「單身好快樂」。

對此，許多網友紛紛回應「鼓勵什麼啦傻眼，幸好分了」、「沒被抓的話，定位可能就在旅館了」、「居然可以放縱自己去毀了人家一個家庭的可能，真的快分手，她就是一個瞎妹最好可以養育小孩，跟她結婚根本組織8+9家庭，酒駕那個比較適合她」。

事實上，修正後的《道路交通管理處罰條例》已在今年3月31日上路，酒駕者的同車乘客將處6千元以上、1萬5千元以下罰鍰，其中年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客不在此限。

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