3日在信義香堤廣場舉行2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」男子組北區第二回合，「台中建國塑膠」看不見首度加盟的生疏，穩定應對「台北天淨」的犀利追分，以19比16在台北站開胡，也是隊史第一個單站冠軍。女子組國泰霸榜的版圖則首見鬆動，「台北國泰」遭遇「台北中華電信」進逼威脅，但較早進軍3x3的經驗更甚一籌，終以15比13迎本季首站冠軍、跨季第5座單站冠軍。

「台中建國塑膠」為本季新加盟隊伍之一，延攬上季分別效力「台南DEUX野獸」、「台北天淨」的王志傑與朱威丞，搭配紀上紘以及林秉鋒出戰台北站，在四強賽先經歷與「新北FOOTER」煙硝味，雙方高達25次的犯規外加合飆7記外線，令人血脈賁張，最終王志傑連砍7分外加罰球絕殺，21比17助隊首進冠軍賽。

而即使爭搶第一，這也不過是他們成軍後的第6場球，「台中建國塑膠」展現成熟風範，不急不徐地靠禁區得手、換位切入和跳投取分應對「台北天淨」輪番的外圍火力，在10比10平手後，每次都能守住，最後3分取勝登基。而現年38歲的林秉鋒個人首度獲選MVP時說：「上一站因戰績不佳（2場盡墨）導致隊上氣氛不好，幸好大家願意重新檢討、找回團結，感謝我的隊友！」

女子組四強賽難得上演「雙內戰」，氣氛卻大不同，中華電信網內互打一團和氣，但在技巧展現上毫不客氣，「台北中華電信」末段調整防守策略成為分水嶺，壓制住單場7分的黃郁婷，以15比13險勝「新北中華電信」；另一場國泰即便系出同門也視同對外作戰，碰撞頻繁，而身材整體更具優勢的「台北國泰」13比7拿下「新北國泰」。

從內戰出線的兩隊打出聯盟女子組開辦以來最激烈的單站冠軍賽！「台北中華電信」用5比1氣勢開賽，「台北國泰」內外夾攻追到8比7超前，兩邊王維琳、陳晏宇外圍砲火互見11比11平手，在13比13的關鍵時刻，「台北國泰」經驗更甚，歐婕賺取罰球，加上黃鈴娟最後41秒的跳投打板定調，「台北國泰」15比13獲台北站冠軍，黃鈴娟穩健表現榮膺MVP。

「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」本季男子組北區、南區各有8回合賽事，女子組共5回合。結束台北站後，接著男子組北區第三回合暨女子第二回合將在7月16日於桃園登台。