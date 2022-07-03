眼看龍頭位置岌岌可危，樂天桃猿面對中信兄弟端出的「洋投全餐」絲毫不畏懼，3日在林立首局首打席首球開轟帶領下，全場敲出13支安打，終場桃猿以9比3中止近期2連敗，再將上半季領先優勢拉開。

桃猿賽前近5場吞下4敗，上半季龍頭位置拉警報，今天面對「投一休四」的泰迪，桃猿開路先鋒林立喵準第一球就出棒，敲出左外野陽春炮，本季第8轟出爐，而這一轟也是林立生涯第3支首局首打席首球全壘打，成為中職第2多、本土第一人，僅次前統一獅洋將羅偉的4支。

猿隊打線首局就攻下2分，3局上再靠安打、高飛犧牲打再添2分，7局上1出局後，嚴宏鈞、陳晨威、林立連續3支安打再得到2分，也把泰迪打退場，接手的廖乙忠也沒能踩住煞車，被成晉敲二壘安打又保送廖健富，沒能解決任何一人就被換下場。

泰迪6.1局用102球，投出5次三振、1保送，被敲9支安打包含1轟、失7分皆為責失，吞下本季第5敗。狂威同樣先發6.1局，投出3次三振、4保送，被敲6支安打、失2分，拿下本季第7勝，本季對兄弟3次出賽都拿勝，也追上象魔力，並列勝投王。