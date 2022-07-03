民進黨雙北市長遲未提名，繼民進黨立委羅致政表明無意參選新北市長之後，黨內傳出英系屬意選台北市長的衛福部長陳時中也萌生退意。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（3）日就點出「蔡英文的『權力核心』正在衰弱」，更預言「行政院長將會是由蘇貞昌繼續做下去」，同時更揭露了背後的真相，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中坦言，他自己現在發現「羅致政被幹掉了」，這是一個先行指標，就是「蔡英文在黨內有弱化現象」，原因在蔡英文本人，吳子嘉指出，她自己「心慌意亂」，可以從民進黨22日中執會後召開的記者會上，蔡英文致詞口誤將沈慧虹說是「五星旗副市長」中看到，蔡英文是很小心的人，但這個事情發生了就證明「蔡英文心慌意亂」，吳子嘉更坦言「台灣發生多少事情」，台灣現在缺電，缺電已經證明蔡英文所主持的「綠能政策」全面崩盤，但卻完全沒人管，蔡英文也根本不管，這樣的情況發展下去，國家恐怕會完蛋。

吳子嘉更說，「民進黨現在內鬥不斷，國家政策失針，全部在搞人事鬥爭，這個政府完全沒在關心國家發展，通通都在關心自己利益的問題」，而蔡英文卻躲起來了，搞得群魔亂舞，整個國家一塌糊塗。吳子嘉更認為「現在蔡英文的權力基礎已經被侵蝕掉了」，雖然民調還不錯，但實際上民進黨內沒人怕她，實際上「權力核心正在衰弱」，因此是「放棄領導的蔡英文」。

而吳子嘉也預測，行政院長將會由蘇貞昌繼續做下去，因為蘇貞昌的強勢造成蔡英文退縮，加上蔡英文現在只想「安全下莊」，不要得罪人、不出事情就好。吳子嘉更提及，同時蘇貞昌擔任行政院長也符合賴清德的利益，因為蘇貞昌年紀大了卡住這個位置，讓鄭文燦、陳建仁沒機會，「所以賴清德的挑戰者永遠在台下，才是最重要的保障賴清德可以順利出線」。