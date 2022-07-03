2022溫布頓草地網球錦標賽台灣好手詹皓晴與日本女將青山修子合作的女雙，今天（3日）晚間進行16強賽，台日組合第三盤在5比1領先下被對手連追5局，最後在局數6比6平手進入搶十激戰，詹皓晴組以6比4、4比6、7比6（10比3）力退美國組合瑞絲姬（Alison Riske）／范黛薇（Coco Vandeweghe）、晉級8強。

第一盤中段詹皓晴／青山修子和美國組合連三局互破發球局，台日組合靠著多一次破發優勢，率先搶下一盤領先；第二盤詹皓晴／青山修子首個發球局被破，陷入0比2落後，不過兩人很快振作也回敬一次破發，可惜該盤後段台日組合連兩個發球局失守，被美國組合連贏3局而讓出這盤。

決勝第三盤詹皓晴／青山修子連破對手3個發球局，取得5比1絕對領先，不過第8局在3個賽末點優勢下沒能拿下勝利，反而被對手逼出3個破發點而讓出，而這一盤瑞絲姬／范黛薇在1比5落後下連搶5局，一度在局數上6比5超前，但台日組合及時回穩，先追回一局，讓局數6比6平手進入搶十，搶十局台日組合火速取得7比0大幅領先，最終10比3順利奪勝。

詹皓晴的姊姊詹詠然稍晚也會在混雙16強出賽，期許延續妹妹勝利手氣，再度告捷。