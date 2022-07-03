科幻小說作家倪匡辭世，藝壇不捨。作家懷觀（本名：康懷貞）表示，倪匡可說是台灣六年級生的科幻小說啟蒙者，「他的小說有俠、有情、有義，把科幻小說寫出江湖風華。」作家、國北教大語文與創作學系副教授楊宗翰也表示，來自香港的倪匡，以文學作品讓台灣讀者認識了「科幻可以達到什麼樣的深度」。

懷觀指出，倪匡的性格豁達，是宿命論者，「他很早就寫了自己的墓誌銘：多想我生前好處，少說我死後壞話。」懷觀表示，倪匡曾說過，命運是寫好的劇本，「只是我們看不到後面的內容，為此，他也寫了一篇小說《命運》。」

此外，懷觀表示，倪匡認為小說只有兩種，好看與不好看，以及小說必須首重人物，「他曾寫書評，評析作家金庸小說裡的人物；他也認為，作家不需要喜歡自己筆下的人物，只需要透過筆，刻畫人物性格，讓小說裡的人物有獨立的生命。」

楊宗翰表示，像他這一輩的台灣六年級生，從中小學時期對「科幻」的想像，可以說都來自於倪匡。來自香港的倪匡，以文學作品讓台灣讀者認識了「科幻可以達到什麼樣的深度」。

楊宗翰表示，倪匡自1978年開始在台灣發表科幻作品，很快便引起讀者的喜愛與追縱，原振俠與衛斯理系列更是許多人的美好回憶，「但是若只從暢銷書、大眾書的角度來看待倪匡作品，便很容易忽視了他的科幻小說內揭露的思想型態及藝術特色。」

楊宗翰表示，在「通俗」或「複製」的刻板印象下，倪匡小說其實蘊藏了深刻的社會觀照及生命關懷，「且因為他自身不凡的寫作技巧，遂能透過曲折情節、生動語言及人物塑造，打造出讓無數讀者沉浸其中的科幻世界。」

楊宗翰認為，「倪匡允為當代華文作家中，能夠把科幻小說寫得好看的第一人，影響力跨越港台，遍及各年齡層與地域疆界。他的作品提升了科幻小說在華文文學史上的地位與定位，是文學花園裡難以拷貝的奇花異朵，絕非『通俗』兩字可以輕易侷限。」