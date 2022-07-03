香港知名作家倪匡今（3日）傳出仙逝，享壽87歲，雖然家屬尚未證實消息，但作家沈西城已在臉書發文：「倪大哥今午走了」，震撼文壇。事實上，倪匡長年飽受病痛，3年前更自爆罹患皮膚癌，但他認為很快就要跟疾病同歸於盡，拒絕動手術、做化療。

根據港媒綜合報導，倪匡2019年出席書展講座時，受訪透露身上有10幾種大大小小的毛病，加起來共折磨他30幾年，尤其皮膚問題就困擾10多年，「看過七個醫生，有三個說是癌症，有四個說是濕疹，你信哪個？」此外，倪匡的腿部還長了巴掌大的腫瘤，不停地潰爛、發炎，就診時每位醫師卻各說各話，有的叫他不需在意，有的建議割除，也有醫生要他自己決定是否開刀。

面對疾病的折騰與治療的未知，倪匡的態度倒是很鎮定，淡淡地說：「我都這麼老了，有病有什麼所謂？都是要去的，所以我就採取不理會了，癌病又未發作，電療和化療我都不會做」，並笑言：「這些病很快都要跟我同歸於盡」。

此外，倪匡也透露太太李果珍罹患腦退化，每天都會重複問同樣的問題幾百次，讓他起初感到非常痛苦，得努力催眠自己也有腦退化，這樣就能將心比心的面對了。

倪匡是香港的知名作家、編劇、節目主持人，被譽為「香港四大才子」之一，曾使用過的筆名有衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍，主要寫科幻小說，靈異、武俠、偵探與情色小說也有涉略，重要著作有《衛斯理系列》 、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》等。家庭方面，倪匡和老婆李果珍育有兒子倪震、女兒倪穗，媳婦則是香港女星周慧敏。