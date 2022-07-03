1名網友發現某地方藥局的公告寫著「本藥局有售甲基安非他命、K他命、搖頭丸、大麻、嗎啡、海洛因…」讓他嚇壞，後來才發現最下面還有一行文字寫「檢驗試劑」，其他網友紛紛笑說「論斷句、排版的重要性」、「那個全部都來一份！試劑不用！謝謝」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享1張照片，照片中1處地方藥局外的門口貼著1張紙條，紙條寫「本藥局有售甲基安非他命、K他命、搖頭丸、大麻、嗎啡、海洛因」讓該網友看到嚇壞，後來才發現紙條最下面還有一行文字寫「檢驗試劑」，真相曝光讓其他網友笑瘋。

網友發現某間藥局的公告上寫著「本藥局有售甲基安非他命、K他命、搖頭丸、大麻、嗎啡、海洛因…」嚇壞，原來最下面還有一行文字寫「檢驗試劑」。（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

其他網友紛紛留言「這些也是藥物啊，藥局賣這個也是很合理的」、「檢驗試劑是重點，應該放大字體啊，不然很容易讓吸毒者誤會」、「這說明了字的排版很重要」、「他故意的，裡面小房間都是」、「那個全部都來一份！試劑不用！謝謝」、「當你掌握了國際藥頭執照」、「哈哈在設陷阱嗎」、「藥頭執業中」。

不過藥局的公告文字因排版鬧出的笑話不少，先前有網友看到藥局門口貼出一張公告，表示大人口罩已售完，不過卻因排版看成是大口沒人罩了，先前口罩搶購潮時，也有藥局貼公告寫「我賣的是口罩，不是胸罩，要豹紋、吸睛、漂亮，請去華XX、黛XX，別再進來問美美口罩了」。

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