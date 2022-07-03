關於「批踢踢實業坊」論壇（PTT）實施實名制，民進黨立委蔡易餘今（3日）表示，並非指針對發文必需實名，而是指PTT應落實管理帳號，避免帳號遭盜用、販賣導致來進行惡意的網路攻擊，散播假訊息，影響我國民主與選舉。

蔡易餘表示，PTT註冊時本來就是實名制，在註冊帳號時需要附上真實姓名、服務單位和聯絡地址。但是包括從東京奧運、烏俄戰爭等都可以發現PTT帳號被盜用及販賣做網路操作的狀況層出不窮，因此他才會要求PTT站方與其主管機關台灣大學及教育部需要針對落實帳號資訊安全進行改善。

他說，在委員會針對PTT相關議題發言多次，歷次的發言內容，都沒有要求站方及主管機關必須針對發文的內容進行限制。反而是有懷疑，帳號被盜賣之事有涉及PTT站方，PTT的管理階層有人人謀不臧，PTT才會一直消極處理此事。

蔡易餘強調，多元的政治意見是台灣民主的基石，但是假消息本來就不在言論自由保障的範圍內。倘若放任境外勢力以假消息影響選舉，才會對台灣的民主造成致命的傷害。