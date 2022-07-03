鳳小岳（左）跟隋棠搭檔演出甜蜜情侶。（陳俊吉攝）

導演邱晧洲攜演員鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳3日出席台北電影節《歡迎光臨 二代咖啡》特別版世界首映，劇中隋棠飾演塔羅牌老師，有跟真正的塔羅牌大師請益，不過她戲外不太會接觸占卜，稱自己心態是隨遇而安、比較叛逆的類型，倒是鳳小岳在拍戲時迷上「生日密碼」，是1個只要登入資料就能剖析人格特質的網站。

輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》以咖啡多樣風味對照人性多元樣貌，故事環繞在咖啡上，所以演員們多要學沖咖啡，飾演咖啡評論家的李淳，戲裡戲外都喝很多咖啡，他評說：「我比較常喝小岳的咖啡，但林哲熹的咖啡比較好喝。」而且林哲熹很會拉花，學成後拉了一堆奇怪的圖案。

其實演員們本來都不太喝咖啡，因為拍了這部戲搞得大家都有點咖啡成癮，隋棠說鳳小岳、林哲熹兩人練泡咖啡練得超瘋，1人平均1天出40杯，一喊卡鳳小岳就拿著咖啡到處問工作人員要不要喝。李淳則說第1天上戲遇到鳳小岳，就因為喝咖啡導致精神亢奮太嗨，甚至一度心悸。項婕如則是剛好長智齒，一邊忍著牙痛一邊喝咖啡。