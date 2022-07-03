網傳知名作家倪匡逝世 三年前自揭罹癌「不接受化療」原因

香港女星周慧敏擁有「玉女掌門人」美名，也是在8、90年代紅遍全亞洲的「擋泥板女神」，儘管已淡出螢光幕多年，過去與大作家倪匡之子「倪震」的一段感情糾葛，經常被人拿來提及，當時的她因工作結識倪震，不料給出真心卻頻頻遭到男方出軌，後來更上演分手13天又閃婚的戲碼，轟動大半娛樂圈。

成名早的周慧敏，18歲時參加新秀歌場大賽被發掘，後來因熱愛音樂而到電台工作，相戀主唱男友陳德章，未料男方投資失利而無疾而終；1989年周慧敏和倪匡愛子「倪震」搭檔主持，被男方瘋狂追求，甚至當眾在演唱會中向她浪漫告白。

周慧敏美貌至今仍令人印象深刻。(圖/周慧敏 IG)

儘管周慧敏對倪震的第一印象不好，後來卻被他的主持、經商等才華吸引住，未料倪震傳出劈腿港姐陳法蓉，讓周慧敏被迫退出，2年過後倪震又追回周慧敏，周慧敏便於1997年宣布退出演藝圈，跟著倪震移居加拿大，想不到倪震又傳出和名媛姚樂碧的緋聞，他甚至以「在言談上達到頗為劇烈的高潮」形容跟女方關係，引起譁然。

2003年倪震和周慧敏返回香港後，再被傳出死性不改，追求大陸女星陳穎妍、大陸女模裴蓓，2008年底還被媒體直擊在夜店親吻女大生，負面的桃色新聞攻占各大媒體頭條，本要分手的周慧敏，過了13天後，倪震竟對外宣布結婚的喜訊；如今夫妻倆共同攜手度過13年的婚姻，偶爾現身演藝圈活動，倒也過得愜意、自在。