蕭秉治昨在舞台上散發超強個人魅力。（相信音樂提供）

「全能創作才子」蕭秉治《狂人》新專輯演唱會台北場2日在Zepp New Taipei正式登場，這也是他繼2019年「凡人MORTAL」巡演後，時隔3年帶著全新作品再度站上舞台。蕭秉治特別精挑細選18首歌曲，不論是《狂人》新專輯新歌，還是獻給歌迷的驚喜曲目，皆以新歌〈毒藥〉歌詞中的「只要在彼此身邊我們就是無限」的概念，打造這場音場風暴。

在開唱前蕭秉治還在社群寫道：「演唱會前的亢奮感讓我一直失眠，每分每秒都希望時間快轉到自己在舞台上揮灑的那一刻，明天就是大合唱的日子了，你們都準備好了嗎？」一切準備就緒的他，到了真正開唱的這一刻，無限釋放所有音樂能量，展現他近日的「練肺」成果，一開場就先帶來新專輯中的爆裂快歌〈WILD〉、〈天生廢〉炒熱現場。

接著他大喊：「疫情期間大家都宅在家悶壞了吧！我也是，現在和大家一起去海邊。」嗨唱MP魔幻力量時期的〈Summer〉、〈感覺犯〉、〈射手〉回憶殺等歌，以及新曲〈ON ME〉、〈Sugar Daddy〉 讓歌迷在七月炎夏彷彿參加了一場夏日海洋派對。

除了釋放電流的熱情嗨歌外，蕭秉治真情流露地說：「前幾天發了那篇文，原本以為今天空空的，很開心看到很多人來，很感謝今天到場的歌迷。」演唱到《狂人》專輯中的抒情主打3部曲〈毒藥〉、〈都是我的錯〉、〈逃〉時，歌迷早已把歌曲練熟，齊聲大合唱，也在演唱會最後舉起「你是我唯一的毒藥」手幅應援，讓蕭秉治相當感動，唱到經典歌曲〈我好想好想你〉、〈偷偷的〉，點閱破億流水席之歌〈我還是愛著你〉，更讓歌迷聽得如痴如醉。

當天有鼓鼓呂思緯、麋先生聖皓、喆安、小魏魏嘉瑩到場力挺，蕭秉治透露師兄五月天阿信日前傳訊為他加油打氣，也特別感謝爸媽，無論是演唱會或簽唱會從不缺席，另外鼓鼓呂思緯、白安、家家、五月天、丁噹、劉若英眾星齊心力挺《狂人》。凡購買蕭秉治狂人新專輯演唱會台北、台中、高雄，其中任兩場演唱會，即可持兩場門票至8月7日台中場、8月13日高雄場演唱會周邊商品攤位免費扭蛋1顆。