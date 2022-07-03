俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭進入第5個月，克里姆林宮仍未發出徵兵動員令，但是俄國募兵單位提出愈來愈明顯的志願軍宣傳，顯然是要補充損失的部隊。因此有不少俄羅斯父母開始擔心，或許哪一天自己的兒子也會「被志願」，或者俄羅斯政府會下達徵兵動員令。

目前俄軍的主要組成，是以俄羅斯以外的自治共和國男性為主，比如「巴什科爾托斯坦自治共和國」(Bashkortostan)，一個位在莫斯科以東約 1,300 公里的地方，已出現許多「被自願當兵」的糾紛，許多應徵入伍者的父母向軍事檢察官辦公室提出上訴，表示他們兒子被徵兵單位強迫入伍。當父母得知此事時，孩子已被送往與烏克蘭東部的戰爭前線。

申訴者之一的帕普索娃(Alla Papusova)女士稱，她的兒子馬里雪夫(Dmitry Malyshev)是個法律系學生，卻突然被送入軍隊，已在 7 月 3 日早上被派往羅斯托夫地區(Rostov )，這是個非常接近烏克蘭的地方。帕普索娃還表示，「徵兵單位還騙過他們，說馬里雪夫的服役地點是車里雅賓斯克地區(俄羅斯中南部，靠近哈薩克的地區)。」

有報導指出，俄羅斯正在進行徵兵，力求在7月中旬之前，徵召大約13萬名年齡在18至27歲之間的男性。

自2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直沒有對適齡男子進行動員，因為即使到現在，俄羅斯還沒有正式宣布國家處於戰爭狀態。根據俄羅斯法律，除非經過至少四個月的訓練，否則不得將應徵入伍者送往戰區。克里姆林宮一再表示，不會向烏克蘭部署應徵入伍者，但多起事件已經表明，在烏克蘭戰場上有非常多應徵入伍者。

隨俄羅斯傷亡人數的增加，他們需要更多的合同兵，以及來自私人保安、軍事公司的類傭兵(瓦格納部隊)，以補充其損失。俄羅斯徵兵辦公室最近一直以國家的保障與待遇試圖吸引年輕人簽合同，儘管培訓的時間很短。

來自巴什科爾托斯坦各地的其他家庭，聯合向軍事檢察官辦公室提出上訴，要求對其他們兒子的徵兵情況進行瞭解。許多應徵入伍者是大學生，理論上他們至少是完成學業以後才會入伍。

其中一對父母說，「我們希望我們的孩子是在在巴什科爾托斯坦境內服役，而不是去烏克蘭。」

這些出席的家屬最終找到聯絡到一個孩子也被強徵兵的人民代表亞歷山大•費多羅夫(Aleksandr Fedorov)，他的兒子尼基塔(Nikita )也被徵召入伍，他要求徵兵單位說清楚兒子現在的位置，得知當兵地點在外高加索地區的弗拉季卡夫卡茲(Vladikavkaz)才鬆了口氣。

其他的家屬被承諾，會更改孩子的服役地點，但是後續作業是否如此，沒人知道。

公務員監督組織負責人圖赫瓦圖林(Vil Tukhvatullin)說，徵兵辦公室顯然多次違反法律，這是因為他們面臨越來越大的壓力，要求拿出足夠的徵兵員額。

俄羅斯已很少提出陣亡人數了，莫斯科在3 月25日承認有1,351名士兵陣亡，但此後一直沒有再更新。至於烏克蘭和西方軍事專家表的說法，俄羅斯士兵損失慘重，然而估計量差距很大。基輔聲稱，已經殺死3.5萬名俄羅斯士兵，而北約和英國的情報單位認為，俄軍陣亡人數應是1.5萬~2萬之間。