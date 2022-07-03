「艋舺小小導覽員」李晨菲（左三）在經過4堂課程培訓後，3日在萬華龍山寺廟埕結訓授證，她戴上專屬導覽帽，向民眾介紹龍山寺匾額的歷史。（黃世麒攝）

「艋舺小小導覽員」授證典禮結束後立刻帶領群眾前往剝皮寮導覽，介紹紅磚的歷史脈絡及特色，展現課程訓練成果。（黃世麒攝）

典禮結束後也立刻帶領群眾前往青草巷導覽，展現課程訓練成果。（黃世麒攝）

「艋舺小小導覽員」經過4堂課程培訓後，3日在萬華龍山寺廟埕結訓授證，戴上專屬導覽帽，正式成為文史導覽的新血。（黃世麒攝）

「艋舺小小導覽員」帶領群眾在周邊導覽，培訓過程中不少店家已和小小導覽員們熟識，看到他們帶著民眾來導覽解說，熱情地揮手打招呼。（黃世麒攝）

「艋舺小小導覽員」經過4堂培訓課程後，3日在萬華龍山寺廟埕授證。典禮結束後小小導覽員（左二）帶領群眾前往東三水市場，介紹永恆製麵的特色麵條。（實習攝影記者謝家瑀攝）

小小導覽員（中）帶領群眾參觀活字版印刷，吸引小朋友觀看。（實習攝影記者謝家瑀攝）

「艋舺小小導覽員」結訓囉！經萬華在地資深導覽老師的培訓下，孩童們完成4堂課程，3日正式取得小小導覽員資格，孩童們戴上專屬導覽帽，製作專屬手繪地圖，帶領民眾一起漫步街道巷弄間，以兒童的視角、觀點重新詮釋老城區。

「艋舺小小導覽員」培訓課程以龍山文創基地為中介點，邀請萬華在地資深導覽團隊「沐育文化」的專業老師，引導孩童實際前往龍山寺、剝皮寮、東三水市場等重要文史場域，了解萬華老城區的在地故事、廟宇文化背景及歷史脈絡，同時培養孩童大方介紹自己生活的這塊土地，期待他們成為小小導覽員後，以新生代口吻詮釋傳統文化資產，帶著遊客領略艋舺的生活記憶。

培訓課程不只是透過傳統的書本學習，也讓學童實際參訪文史場域，深入認識各景點的文化特色及導覽重點，老師也會引導孩童們尋找自己的私房景點，繪製專屬的手繪導覽地圖，讓每位小小導覽員都能有獨具個人風格的導覽內容。

在培訓課程中，為使學童了解萬華地區的活字版印刷文化，與在地華文圖書出版品牌「時報本舖」合作，規畫活字版印刷體驗，透過鉛字與鉛板緊密排列在木框的過程中，了解製版師傅在製作印刷模板時的辛苦，也增加對或字版印刷產業的興趣與認知，讓導覽時能更具多元觀點。實地考察東三水市場及青草巷時，老師也會引導小小導覽員發現各場域的獨特現象，並親自向店家提問。

「艋舺小小導覽員」3日在萬華龍山寺廟埕授證，正式成為文史導覽的新血，典禮結束後也立刻帶領群眾進行導覽，展現課程訓練成果，未來更規畫在農曆7月的中元盂蘭盆勝會，讓小小導覽員參與放水燈祈福祭典。